انطلاق تمرين الصداقة بين القوات السعودية والأمريكية الأسبوع المقبل

نايف السالم(صدى):

تستعد القوات البرية الملكية السعودية لتمرين ” الصداقة 4 ” للعام الجاري ، والذي ينطلق خلال الأسبوع المقبل ، مع الجيش الأمريكي .

ويهدف هذا التمرين ، إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين القوتين ، لتعزيز التنسيق المشترك ، ورفع الكفاءة القتالية ، وتعزيز التعامل وإجراءات التنسيق بين الجانبين .

ويأتي تمرين الصداقة ، ليساهم في توحيد إجراءات التخطيط المشترك ، وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة ، بالإضافة إلى القتال في ظروف الحرب المختلفة والتدريب على الأساليب التقليدية وغير التقليدية للحرب ، باستخدام منظومة الأسلحة المشتركة .