  • الجمعة 23

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. انطلاق تمرين الصداقة بين القوات السعودية والأمريكية الأسبوع المقبل

انطلاق تمرين الصداقة بين القوات السعودية والأمريكية الأسبوع المقبل

انطلاق تمرين الصداقة بين القوات السعودية والأمريكية الأسبوع المقبل
نايف السالم(صدى):

تستعد القوات البرية الملكية السعودية لتمرين ” الصداقة 4 ” للعام الجاري ، والذي ينطلق خلال الأسبوع المقبل ، مع الجيش الأمريكي .

ويهدف هذا التمرين ، إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين القوتين ، لتعزيز التنسيق المشترك ، ورفع الكفاءة القتالية ، وتعزيز التعامل وإجراءات التنسيق بين الجانبين .

ويأتي تمرين الصداقة ، ليساهم في توحيد إجراءات التخطيط المشترك ، وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة ، بالإضافة إلى القتال في ظروف الحرب المختلفة والتدريب على الأساليب التقليدية وغير التقليدية للحرب ، باستخدام منظومة الأسلحة المشتركة .

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14804 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقك جنود الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *