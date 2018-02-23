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10 حالات طلاق وخلع بين الأزواج في الدول العربية تثير الجدل

10 حالات طلاق وخلع بين الأزواج في الدول العربية تثير الجدل
موسكو(صدى):

تظهر على الساحة العربية مؤخرًا أغرب حالات الطرق والخلع ، حيث تؤدي أسباب ومبررات غريبة وغير مقنعة للانفصال بين الأزواج .

ووفقًا لوسائل إعلام روسية ، فقد رصدت تقارير 10 حالات غريبة وشاذة ، طلب فيها احد الطرفين الانفصال والطلاق من الآخر ، لأسباب مثيرة للجدل ، حيث وقع في الإمارات قبل أيام ، أن طلبت موظفة دعوى قضائية الطلاق من زوجها ، والسبب أنه يريد منها 500 درهم عن كل مرة تخرج معه فيها من البيت أو يقلها بسيارته .

وقالت الزوجة ، أن زوجها يتحجج بأن هذه الأموال ، لخدمته التي يقدمها لها على حساب وقته مع أصدقائه ، وأنه على الزوجة الموظفة أن تقوم بمساعدة زوجها الذي لا يعمل .

وكانت سيدة مصرية قد رفعت دعوى خلع من زوجها ، بعدما دام زواجهما 40 يومًا فقط ، لأنها اكتشفت بخله الشديد ، بعدما أخبرها في أول يوم من زواجهما ، أنه لا يحب التنزه لأنه مكلف ويعد تبذيرًا ، رغم أنه ميسور الحال ، وعندما خرج معها في أحد الأيام بعد محايلات كثيرة ، وطلبت منه سندويتش شاورما ، رفض قائلًا ” إحنا خارجين نشرب عصير فقط ” .

وفي واقعة أخرى غريبة بمصر ، رفعت سيدة أخرى دعوى خلع من زوجها ، لأنها تحب الكلاب وزوجها يعترض على ذلك ، قائلة أنها معتادة على اصطحاب كلابها الثلاثة إلى التنزه يوميًا ليتعرضوا للشمس ، إلا أنه بدأ يعترض على ذلك وطلب منها الخروج بكل كلب على حدة لأن وجود ثلاثتهما معها يعرضها للمعاكسات .

وفي السعودية ، أقدم رجل على الانفصال عن زوجته ، وذلك لأنها تسير أمامه وليس إلى جانبه ، فيما طلق رجل زوجته في واقعة أخرى بالمملكة ، لأنها نسيت وضع رأس الخروف في قلب المائدة خلال دعوته لعدد من أصدقائه على العشاء .

ووفقًا لتصريحات محامي سعودي ، فقط مرت عليه أغرب حالات الطلاق وأسباب الخلع ، قائلًا ” أسباب طلب الزوجات الخلع حاليًا غير مقنعة ، على سبيل المثال طلبت المرأة الخلع بعد رفض زوجها الخضوع لعملية تجميل ، وأخرى طلبت الخلع لأن مظهر زوجها الخارجي لا يليق بها ” .

وسرد المحامي ، أحد أبرز الحالات الغريبة التي مرت عليه ، حيث قال أن مهندس يعمل في أحد أكبر الشركات ؛ طلبت زوجته الخلع لأنه لا يسمح لها بالسفر خارج المملكة مع صديقاتها ” ، مضيفًا أن رجل طلق زوجته في واقعة طريفة بسبب أنها أمسكت يده برومانسية .

وفي الجزائر ، طلق رجل زوجته ، بحجة أنها امرأة حسودة ومنحوسة ، حيث روى أنه اكتشف ذلك في ليلة زفافه عليها ، قائلًا ” يوم الزواج تعطلت العروس في وسط الطريق لمدة تزيد عن الساعتين ، وكعكة الزفاف انقلبت على الأرض بمجرد أن حاولت تقطيعها ، وماتت جدتي البالغة من العمر 98 عامًا بعد أسبوع من الزواج ، ثم شبّ حريق بالمنزل ” .

وفي نفس الدولة ، رفعت سيدة لم تتجاوز العشرين عامًا ، دعوى خلع من زوجها ، بسبب نسيانه المتكرر لعيد ميلادها ويوم زواجهما ، مضيفة أن أحد الأسباب أيضًا أن رائحة فمه كريهة ورائحة قدميه منفرة .

وعلى جانب آخر ، أوضح باحث في الجنسانية البشرية هشام الشريف ، أن حالات الطلاق والخلع الكثيرة في تونس ، تعد أسباب 40% منها لمشاكل جنسية ، قائلًا ” إنَّ فشل العديد من حالات الزواج في تونس تعود إلى غياب التربية والثقافة الجنسية ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14804 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا قفلت مع الاثنين قفلت

[ عدد التعليقات: 1649 ] نشر منذ 1 ساعة

ااما راس الخروف يقوم يطلق طيب نست المراه من كثر الشغل لو انا افلقه فيها كذا كذا مطلقه 😂😂😂😂

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