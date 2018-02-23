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الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة وإيقاف مهربين بالجزائر

الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة وإيقاف مهربين بالجزائر
الجزائر(صدى):

كشف الجيش الجزائري بمحافظة إدرار الحدودية مخبأ يضم كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة، أن مخبأ الأسلحة يضم ثمان رشاشات من مختلف الأنواع من بينها الثقيلة ، وقاذف صاروخي من نوع ” اربي جي ” وستة صواريخ أخرى و 18 قاذف هاون و 98 قذيفة و 24 قنبلة يدوية وأشرطة ومخازن ذخيرة و 34 حشوة دافعة و 15 صمامًا و 7 مشاعل وكمية هامة من الذخيرة .

وأضافت الوزارة في بيان منفصل، أن عناصر من الجيش بمدن تمنراست وعين قزام والمدية وسيدي بالعباس أوقفت أربعة مهربين وصادرت منهم ثلاثة أسلحة نارية وذخيرة ومعدات تنقيب عن الذهب .

وأشار البيان من جهة أخرى إلى أنه تم إيقاف 22 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدن تلمسان وبشار وإدرار .


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