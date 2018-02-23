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تأجيل لقاء الاتحاد والقادسية لغياب الهلال الأحمر

تأجيل لقاء الاتحاد والقادسية لغياب الهلال الأحمر
ماجد محمد(صدى):

قرر اتحاد كرة القدم ، تأجيل مباراة الاتحاد أمام القادسية ، في لقاء كان من المفترض إقامته اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز للناشئين .

وجاء هذا القرار بسبب تغيب الهلال الأحمر عن المباراة ، وعدم وجود سيارات إسعاف داخل الملعب .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14804 ] نشر منذ 2 ساعتين

غريبه وينهم

[ عدد التعليقات: 2921 ] نشر منذ 1 ساعة

يمكن يباشرون حادث هههههه بجد مهزلة

[ عدد التعليقات: 14804 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههه يمكن رايحين يتابعون الكبار

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