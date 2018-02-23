تأجيل لقاء الاتحاد والقادسية لغياب الهلال الأحمر

ماجد محمد(صدى):

قرر اتحاد كرة القدم ، تأجيل مباراة الاتحاد أمام القادسية ، في لقاء كان من المفترض إقامته اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز للناشئين .

وجاء هذا القرار بسبب تغيب الهلال الأحمر عن المباراة ، وعدم وجود سيارات إسعاف داخل الملعب .