تأجيل لقاء الاتحاد والقادسية لغياب الهلال الأحمر
قرر اتحاد كرة القدم ، تأجيل مباراة الاتحاد أمام القادسية ، في لقاء كان من المفترض إقامته اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز للناشئين .
وجاء هذا القرار بسبب تغيب الهلال الأحمر عن المباراة ، وعدم وجود سيارات إسعاف داخل الملعب .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14804 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه وينهم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2921 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن يباشرون حادث هههههه بجد مهزلة
alfahd42[ عدد التعليقات: 14804 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه يمكن رايحين يتابعون الكبار