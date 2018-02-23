الأرصاد: تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع على المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الجمعة، تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية في منطقة مكة المكرمة، والباحة، وعسير.

ودعت مديرية الدفاع المدني، اإخوة المواطنين والمقيمين إلى التزام الحيطة والحذر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط من هنـــا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه.