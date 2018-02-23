قوات الاحتلال تخلف عشرات المصابين خلال احتجاجات بقطاع غزة

القدس المحتلة(صدى):

رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب على حدود غزة ، صباح اليوم الجمعة ، تحسبًا لخروج مسيرات حاشدة .

وتعرض عدد كبير من الفلسطينيين، للإصابة بحالات اختناق وجروح، بعد استهداف الاحتلال للمسيرات الحاشدة التي توجهت إلى الشريط الحدودي لقطاع غزة، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول عشرات الإصابات بالرصاص الحي والمعدني ، إلى مستشفى الشفاء وسط غزة ، لافتة إلى أن الاحتلال يتعمد إطلاق النار على الأطراف للبتر وإحداث الإعاقات .