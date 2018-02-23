بالصور.. انتشار الشرطة السويسرية في زيوريخ بعد إطلاق النار

برلين(صدى):

قالت شرطة زوريخ، إنها انتشرت فى مسرح جريمة بوسط المدينة بعد تقارير فى عدد من الصحف السويسرية عن إطلاق النار على شخصين قرب محطة القطارات الرئيسية فى العاصمة المالية للبلاد.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل لكنها قالت إن الموقف تحت السيطرة ولا خطر على الجمهور، مضيفة أنه لا يوجد ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب.

وفى وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية، أن شخصين أصيبا بالرصاص قرب محطة القطارات الرئيسية فى المدينة وهى العاصمة المالية لسويسرا.