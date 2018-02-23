مُصنعة التايفون البريطانية تُلمح لعقد صفقة مع المملكة

علي القحطاني(صدى):

قال تشارلز وودبورن، الرئيس التنفيذي في شركة “ BAE سيستمز ” البريطانية المنتجة للطائرات المقاتلة من طراز تايفون الشهير، إن هناك مجموعة من طلبات التعاقد الخاصة بالمقاتلة البريطانية قد يتم إبرامها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشفت الشركة، عن نواياها بشأن الصفقة المُحتملة مع المملكة خلال الفترة المقبلة.

وألمح الرئيس التنفيذي لشركة “ BAE سيستمز ” إلى أن المملكة قد تطلب بشكل رسمي شراء 48 من مقاتلات يوروفايتر تايفون الشهيرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُعزز حجم مبيعات الشركة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي تبدو “ سيستمز ” بحاجة ماسة إليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول البريطاني أن فرص عقد الصفقات الخاصة بمقاتلات تايفون تبدو الآن أكبر بكثير من عام مضى.

وتجد تايفون في الوقت الحالي منافسة واضحة مع العديد من الطائرات متعددة المهام، وعلى رأسها الفرنسية “ رافال ” و ” إف – 35 ” الشبحية الأميركية، وهي طائرات مقاتلة استطاعت خلال السنوات الماضية الحصول على عقود بعشرات المليارات من الدولارات على مدار السنوات السابقة.