بالصور.. تشييع شهيد الواجب الرقيب البارقي

أبها(صدى):

شيعت جموع المصلين بمحافظة بارق اليوم, شهيد الواجب الرقيب حنش بن عبد الله إبراهيم البارقي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين بجامع سارة العجمي وسط المحافظة محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، ومديري الإدارات الحكومية, وعدد من الضباط والأفراد.

ونقل المحافظ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.