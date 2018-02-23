القحطاني: أزمة قطر أقل من أن نطرحها في المؤتمرات الدولية

طلال الضوي(صدى):

أوضح المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن ماكان ينكره ساسة قطر بشأن عدم علاقتهم بجماعة الإخوان، أثبتت المقاطعة صحته، حيث كشفت الأزمة للعالم أجمع عمق العلاقة والتنسيق بينهما.

وأضاف ” القحطاني ” ، عبر حسابه على موقع التواصل ” تويتر ” : ” حلفوا الإيمان المغلظ أن علاقة لهم بإعلام الظل ولا بمن يسمونهم المعارضة فكشفت الأزمة كذبهم ونفاق سياستهم..حبل الكذب قصير. وهاهم يتجرعون مرارة الحساب ”

وتابع المستشار في الديوان الملكي: ” مشكلة قطر لا تشغل بال السياسة بالمملكة، ولا باقي دول المقاطعة بينما هم لا هم لهم إلا رفع المقاطعة ومسامحة الكبار لهم، تميم ووزير خارجيته جابوا أنحاء الأرض طلبًا للوساطة والشفاعة وكان الجواب: قطر صغيرة جدًا جدًا جدًا “.

وأردف ” القحطاني ” ، ” لأن مشكلة قطر صغيرة جدًا جدًا جدًا فهي أقل من أن نطرحها في المؤتمرات الدولية واللقاءات السياسية.. هي موضوع نطرحه بين الحين والآخر في حساباتنا الشخصية حين يلفت انتباهنا صراخ إعلام الظل القطري المدوي فنرد عليهم في تويتر لتسخير وقت الفراغ في أمر مسلي بعيدًا عن هموم العمل اليومية “.

وأشار ” القحطاني ” ، إلى أن ” قطر تتولول أمام العالم وعلينا ما زالت تبث سمومها عبر الخنزيرة وغيرها ، نعم يحزننا فراق اهلنا الواعيين في قطر، ولكن يفرحنا إرتفاع مدى الوعي من قبل المواطن بالمملكة تجاه ما يحاك ضد بلاده من تنظيم الحمدين “.