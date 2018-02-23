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توقعات بإعلان الجدولة الزمنية للإعلانات الوظيفية الأسبوع المقبل

توقعات بإعلان الجدولة الزمنية للإعلانات الوظيفية الأسبوع المقبل
عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة ، عن توقعاتها بإعلان وزارة الخدمة المدنية ، عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي ، خلال الأسبوع القادم ، وذلك للوظائف من المرتبة العاشرة فيما دون ، من سلم الموظفين العام ، أو مايعادلها من الوظائف في السلالم الأخرى للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها ، وفقًا لاختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف ، وفقًا لما يردها من احتياج من قبل الجهات الحكومية .

وعقدت عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية ، تخللها تنسيق بين الوزارة والجهات التي تشملها الجدولة ، لاستكمال إجراءات واستعدادات اعتمادها ، للخروج بأفضل تصور لها ، واعتماد الجدولة التي تلبي حاجة هذه الجهات في النهاية .

ومن المتوقع ، أن تخلو الجدولة الزمنية التي تعلنها الوزارة ؛ من الوظائف التعليمية والصحية الخاصة بوزارتي التعليم والصحة ، وذلك بعد إقرار منح الوزارتين ووزارات أخرى ، الصلاحيات الي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها للمرتبة العاشرة فما دون ، وهي وزارات الصحة والتعليم والنقل والحج والعمرة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، وديوان المراقبة العامة ، وديوان المظالم ، بالإضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية مثل وزارة العدل .


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