توقعات بإعلان الجدولة الزمنية للإعلانات الوظيفية الأسبوع المقبل

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة ، عن توقعاتها بإعلان وزارة الخدمة المدنية ، عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي ، خلال الأسبوع القادم ، وذلك للوظائف من المرتبة العاشرة فيما دون ، من سلم الموظفين العام ، أو مايعادلها من الوظائف في السلالم الأخرى للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها ، وفقًا لاختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف ، وفقًا لما يردها من احتياج من قبل الجهات الحكومية .

وعقدت عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية ، تخللها تنسيق بين الوزارة والجهات التي تشملها الجدولة ، لاستكمال إجراءات واستعدادات اعتمادها ، للخروج بأفضل تصور لها ، واعتماد الجدولة التي تلبي حاجة هذه الجهات في النهاية .

ومن المتوقع ، أن تخلو الجدولة الزمنية التي تعلنها الوزارة ؛ من الوظائف التعليمية والصحية الخاصة بوزارتي التعليم والصحة ، وذلك بعد إقرار منح الوزارتين ووزارات أخرى ، الصلاحيات الي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها للمرتبة العاشرة فما دون ، وهي وزارات الصحة والتعليم والنقل والحج والعمرة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، وديوان المراقبة العامة ، وديوان المظالم ، بالإضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية مثل وزارة العدل .