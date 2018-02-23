” الزامل ” : يجب رحيل نجوم النصر بإستثناء هوساوي والشهري والجبرين

طلال الغامدي(صدى):

أوضح الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، أن المتابع لحالة نادي النصر في الموسم الحالي يعلم تمامًا أنه لن يحقق أية بطولة، وذلك بسبب عدم الإعداد الجيد، وضعف الأجهزة الفنية، وتعاقدات الأجانب غير الجيدة.

وقال ” الزامل “، عبر حسابه على ” تويتر “: إن اللاعبين الذين حققوا بطولتي الدوري وكأس ولي العهد في عام 2014 لم يعد بالإمكان الاعتماد عليهم، باستثناء عمر هوساوي، ويحيي الشهري، وعبدالعزيز الجبرين.

وأضاف الناقد الرياضي، ” مجموعة 2014 م لم يعد الرهان عليها ممكناً لمستقبل النصر الإدارة الحالية أو القادمة بحاجة لجرأة الإحلال بإستثناء هوساوي والشهري والجبرين مع أهمية التعاقد مع حارس أجنبي وجهاز فني ثقيل “.

وكان لاعبي النصر قد تعرضوا لسلسلة من الانتقادات بعد الخسارة الثانية من الباطن في ظرف 5 أيام ليودع النادي العاصمي بطولة كأس الملك من دور الربع النهائي بعد ان سقط بهدف دون مقابل في المواجهة التي أقيمت في استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض، وهي البطولة التي كانت الأمل الأخير لحصول العالمي على لقب في الموسم الحالي.