بالصور.. تحديثات شاملة لسيارة ” ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV ” موديل 2019

طوكيو(صدى):

قبل خمس سنوات، كشفت ميتسوبيشي عن أوتلاندر PHEV ، واليوم، جلبت شركة صناعة السيارات اليابانية موديل 2019 من السيارة.

ووصفت السيارة اليابانية متعددة الاستخدامات الهجينة بأنها أفضل عموما من النموذج السابق، كما حصل على العديد من التحديثات المختلفة.

وتشمل التعديلات محرك بنزين سعة 2.4 لتر أتكينسون الذي يحل محل المحرك 2.0 لتر السابق كما زادت قوة المولد والمحرك الخلفي للسيارة بنسبة 10 في المئة وبطارية الليثيوم أيون جاءت أكبر بقوة 13.8 كيلوواط ساعة مقارنة مع 12 كيلوواط ساعة في السابق.

وعلى الرغم من الإعلان عن هذه التعديلات الفنية، لم تفرج ميتسوبيشي عن أي مواصفات لموديل 2019 من أوتلاندر PHEV حتى الآن. ومع ذلك، فإنه من المحتمل أن نفترض أنه سيكون أسرع، ويوفر مدى كهربائي أطول في التنقل من النموذج الحالي.

كما زودت السيارة بوضعية خاصة هي ” سنو ” وهي تساعد على تحسين الجر على الطرق المغطاة بالثلج والجليد، وانضم إليه وضع ” سبورت ” ، والذي يسمح للسائقين بالتمتع بكامل إمكانات السيارة. وقد تم إجراء العديد من التغييرات في الخارج أيضا، مثل إضافة المصابيح الأمامية ليد الجديدة وحافات مصابيح الضباب المستطيلة. كما تم تركيب شبك مطور، جنبا إلى جنب مع الاسبويلر الكبير على السقف، وعجلات 18 بوصة مختلفة.

كما زودت السيارة بمقاعد جديدة، الفرش الجلدي، العدادات الجديدة، تطعيمات مختلفة، فتحات خلفية مطورة، وغيرها. وسيتم عرض ميتسوبيشي أوتلاندر 2019 في معرض جنيف للسيارات 2018، في 6 مارس، وسوف تذهب للبيع في الأسواق الأوروبية المختارة في أوائل الخريف