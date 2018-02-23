بالصور.. الكشف عن ” بيجو 508 ” الجديدة بشكلها الرياضي

جنيف(صدى):

ظهرت عدة صور لبيجو 508 الجديدة على الانترنت قبل الكشف عن السيارة في معرض جنيف للسيارات. وتكشف الصور عن حصول السيارة على تصميم أنيق وأكثر رقياً, وتتجمل السيارة في الأمام بشبكة تهوية مألوفة يحيط بها المصابيح الأمامية النحيلة وما مع مصابيح نهارية ليد. كما أن السيارة لديها الزجاج الأمامي الكبير، وخطوط التصميم الرياضية وسقف أنيق يعطي للسيارة مظهر الكوبيه.

وفي الخلف، هناك حقيبة خلفية مستقيمة مع الاسبويلر الخلفي المتكامل, كما يحتوي النموذج أيضا على المصابيح الخلفية الصغيرة ونظام العادم المزدوج الكرومي في نسخة GT التي تتميز كذلك بشبكة فريدة من نوعها، عتبات جانبية رياضية وعجلات خاصة. كما يتميز الطراز بغطاء أسود على المرايا وتطعيمات للنوافذ باللون الأسود.

والتصميم الخارجي لن يفوز بمحبة الجميع ولكن المقصورة تظهر بصورة فاخرة تماما. وبمجرد الجلوس خلف عجلة القيادة ذات الشكل الفريد، يجد السائقون أنفسهم محاطين بفرش جلدي وتطعيمات خشبية. كما تحتوي السيارة على مجموعة تجهيزات وعدادات رقمية، ونظام ترفيهي عالي التقنية ونظام صوتي مميز. ومن أبرز الملامح البارزة الأخرى الإضاءة المحيطة ليد ولوحة القيادة المميزة مع فتحات تهوية صغيرة.

وبالنسبة لخيارات المحرك , فتبقى غير مؤكدة, ولكن تقارير تقترح تقديم محركات الديزل BlueHDi 1.5 و 2.0 لتر، فضلا عن مجموعة متنوعة من الخيارات لمحركات البنزين. ويمكن أن يكون هناك أيضا نموذج هجين ينتج ما يصل إلى 296 حصان.