الجيش اليمني يحرر عددا من المواقع في نهم بمحافظة صنعاء

فهمي محمد(صدى):

حقق الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تقدماً جديداً في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي الإيرانية منذ فجر اليوم.

وقالت مصادر، إن الجيش اليمني تمكن من تحرير عدد من التباب غرب جبل المنصاع بجبهة الميسرة، وتكبد المليشيات الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح .

وشن طيران التحالف العربي أربع غارات استهدفت مواقع المليشيات الانقلابية في التباب السود- بذات المديرية- أسفرت عن تدمير طقم ودبابة وعدد من العيارات التي كانت تستخدمها المليشيات.