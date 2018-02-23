” البيئة ” تنفي صحة فروض رسوم على النخيل والمواشي

سعيد العجل(صدى):

نفى مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس محمد العبداللطيف، صحة ماتردد من شائعات حول برنامج ” سجل ” الذي أطلقته الوزارة مطلع الأسبوع الماضي.

وقال ” العبداللطيف ” ، إن ماتردد من معلومات عن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية هي معلومات غير صحيحة إطلاقاً.

وأكد مدير المشروع، أن الهدف من البرنامج هو بناء قاعدة بيانات للمزارع المحورية في المرحلة الأولى بما يمكن الوزارة من تقديم خدمات متطورة وإصدار رخص للمزارع توضح المساحة ونوع المحصول.

وأشار، إلى أن التسجيل في البرنامج سيخدم المزارعين، وسيكون المدخل للحصول على خدمات الوزارة وخدمات الطاقة، إضافة إلى تمكين الوزارة من تطبيق ضوابط ايقاف زراعة الاعلاف الخضراء وإصدار التعويضات للمستحقين ورخص زراعة القمح.