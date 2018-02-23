مستشفى العيون يخرج 25 طبيبًا وطبيبة

علي القحطاني(صدى):

احتفل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بتخريج الدفعة الـ 23 من برنامج الزمالة في طب العيون للتخصص الدقيق والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، البالغ عددهم 25 طبيبًا وطبيبة، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمستشفى.

وأقيم حفل بهذه المناسبة، ألقى خلاله الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي في كلمة له، أشار فيها إلى أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يفخر بتنظيم برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة على مدى (23) عاماً الذي يضيف للوطن أطباء بتدريب متقدم في المجالات الدقيقة لطب العيون.

وفي نهاية الحفل سلَّم الدكتور الراجحي، بمشاركة كل من د. طبارة د. نويلاتي ، ود. صالح المسفر المدير الطبي للمستشفى، ورؤساء أقسام التخصصات الدقيقة، شهادات التخرج للخريجين.