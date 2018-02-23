حليمة بولند تحتفل بالعيد الوطني للكويت على طريقتها الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بالعيد الوطني الكويتي على طريقتها الخاصة.

حيث نشرت حليمة صوراً لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي عباءة سوداء مرسوم عليها صورة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وفي الجزء الأيسر مرسوم علم الكويت، وعلقت عليها، ” كل عام وبابا صباح ابونا يشرفني اني لابسه بشت على صورة بابا صباح امير الانسانيه وقائد الحكمه والدبلوماسيه، الله يطول بعمره ” .

ويصادف يوم الأحد المقبل الموافق 25 من شهر فبراير العيد الوطني الكويتي وهو ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة.

