وظائف شاغرة بشركة ” مياه قطاف ” في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” مياه قطاف ” ، عن توافرها لعدد من الوظائف الإدارية للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– – مشرف مبيعات: سعودي الجنسية، شهادة لا تقل عن الثانوي، خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– – محاسب/ أو محاسبة: سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو المحاسبة، ويشترط وجود خبرة سابقة.

فيما أتاحت الشركة، إمكانية التقديم من قِبل الراغيبن في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]