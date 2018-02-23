ضبط 3 إثيوبيين مخالفين بسوق عكاظ

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، من ضبط ثلاثة إثيوبيين متسللين، عقب رصد عملهم المخالف داخل ” سوق عكاظ ” ، وذلك أثناء محاولة دخولهم عبر البوابة.

وأكدت مصادر، أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة الطائف، لاحظت ثلاثةً من المتسللين الإثيوبيين يحاولون الدخول عبر بوابة سوق عكاظ، بعد أن استلموا مهام البوابة أمنياً؛ نظراً لأن السوق يستضيف حالياً مهرجان ” ربيع الطائف ” الذي انطلق أمس.

وأضافت المصادر، أن عند متابعتهم وإيقافهم وسؤالهم عن إثباتاتهم، أفادوا بأنهم لا يحملون إقامة، بمعنى أنهم من مجهولي الهوية، وذكروا أنهم يسكنون داخل السوق، وأن أحد العاملين بإدارة السوق هو من أحضرهم للاستعانة بهم في بعض الأعمال الإنشائية داخل السوق.

وتابعت المصادر، أنه تم تحرير محاضر الضبط، تمهيداً لتسليم المقبوض عليهم إلى مخفر شرطة العرفاء شمال الطائف، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وقال الموقوفون، إنهم يعملون داخل المنشأة في أعمال حفر منذ أكثر من 20 يوماً، وأن أحد العاملين بإدارة السوق أحضرهم للعمل المخالف للأنظمة والتعليمات.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد حذّرت في وقت سابق، أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ” بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ” .