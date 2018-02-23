” الزكاة والدخل ” توجه بالمسارعة في تقديم ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

وجه الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، تنبيه إلى العملاء بأن تبقى أقل من أسبوع لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال.

وطالب الحساب عبر تغريده علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بالمسارعة في تقديمها قبل نهاية شهر فبراير حتى لا تتعرض منشآتكم للغرامة المنصوص عليها بالنظام.

ويذكر أن نهاية فبراير، سوف يقدم الإقرار الأول للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وكانت الهيئة قد دعت في وقت سابق جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، بضرورة تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.