وظائف شاغرة بشركة مصفاة ” أرامكو “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مصفاة ” أرامكو ” موبيل المحدودة ” سامرف ” ، في ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالورويوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.

وذلك طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– – مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– – منسق المقاولات والمورد: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: ” الإدارة الصناعية، إدارة الأعمال، الإدارة ” .

فيما أتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 فبراير 2018م، موضحة أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل و شروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي من هنا .