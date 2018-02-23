الشيخ ” المنيع ” يوضح حقيقة إجازته لرضاعة الكبير

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ، عضو هيئة كبار العلماء ، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن فتواه بإجازة رضاعة الكبير .

وأشار الشيخ ” المنيع ” ، إلى أن هذا الخبر كاذب ، وعلق عليه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” اطلعت على ما نُشر في تويتر ، بأن المنيع ؛ يجيز رضاع الكبير، وهذا الخبر خبر كاذب مفترى عليّ به ؛ حسبي الله على مَن أعدّه ونشره ” .

وتابع قائلًا ” الذي عليه جمهور أهل العلم من المذاهب الفقهية ، أن رضاع الكبير لا يعتبر ولا تنتشر به الحرمة ؛ لأن من شرط الرضاع الناشر للحرمة أن يكون في الحولين ، وأن يبلغ خمس رضعات فأكثر ، وهذا هو الذي أعتقده وأفتي به ، وحسبي الله على الكَذبة المفترين ، والله المستعان ” .