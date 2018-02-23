الشيخ ” المنيع ” يوضح حقيقة إجازته لرضاعة الكبير
كشف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ، عضو هيئة كبار العلماء ، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن فتواه بإجازة رضاعة الكبير .
وأشار الشيخ ” المنيع ” ، إلى أن هذا الخبر كاذب ، وعلق عليه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” اطلعت على ما نُشر في تويتر ، بأن المنيع ؛ يجيز رضاع الكبير، وهذا الخبر خبر كاذب مفترى عليّ به ؛ حسبي الله على مَن أعدّه ونشره ” .
وتابع قائلًا ” الذي عليه جمهور أهل العلم من المذاهب الفقهية ، أن رضاع الكبير لا يعتبر ولا تنتشر به الحرمة ؛ لأن من شرط الرضاع الناشر للحرمة أن يكون في الحولين ، وأن يبلغ خمس رضعات فأكثر ، وهذا هو الذي أعتقده وأفتي به ، وحسبي الله على الكَذبة المفترين ، والله المستعان ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14749 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير على النفي
وذلحين بيجونك ناس تقول وش فيه الشيخ هذا مجنون مهوب صاحي كيف يحلل وكيف وكيف بدون مايقرأون نفيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 56 دقيقة
طيب الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
بعض الناس يفهم بالمقلوب
رضاعة الكبير حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من امر بها لحاجه محدده وهي حاله استثناء واكيد ان الله امره بها لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوا