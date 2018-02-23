” تقنية البنات ” تشارك في مبادرة ارتقاء بعرض فيديو تعريفي عن الكلية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

شاركت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، في مبادرة ارتقاء إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لوزارة التعليم والمنبثق من رؤية المملكة 2030.

وجاء دور الكلية ممثلة في منسقة العلاقات العامة والإعلام الأستاذة منال الردادي، في تعريف الأمهات المشاركات بحلقات النقاش والبالغ عددهن 60 أم بالكلية التقنية للبنات بالمدينة وأهدافها وأقسامها التدريبية، من خلال عرض فيديو تعريفي عن الكلية.

وتأتي هذه المشاركة من منطلق الشراكة المجتمعية بين الكلية التقنية للبنات بالمدينة والمتوسطة الثانية عشر، حيث تأتي المبادرة بالشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع لرفع جودة العملية التعليمية والتي أقيمت بالمتوسطة الثانية عشر .