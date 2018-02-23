صورة تشويقية لـ ” كيا K900 / K9 2019 ” قبل ظهورها في نيويورك وجنيف

متابعات(صدى):

قامت كيا بتقديم صورة تشويقية لسيارة سيدان كاملة الحجم هي K900 / K9، وفي حين أن ذلك أمر مألوف، فإنه قد يخلق بعض الارتباك بالنظر إلى عرض السيارة في معرض جنيف للسيارات. ومع ذلك، فإن الشركة المصنعة في كوريا الجنوبية ليس لديها رغبة في تسويق سيارتها الرائدة في أوروبا، حيث أنها لن تجد أي فرصة ضد العلامات التجارية المحلية في أوروبا التي تعتبر أفضل بكثير، وهذا يعني أننا يجب أن ننظر إلى ما وراء معرض جنيف للسيارات في بداية الشهر المقبل لمعرفة الأماكن لترويج السيارة.

ولحسن الحظ، لن يكون لدينا لفترة طويلة جدا للانتظار بعد معرض جنيف في مارس حيث سيتم معرض نيويورك حيث ستعرض السيارة، مع التسليم المقرر لنسخها للمشترين في الربع الثاني من عام 2018، وقد تم رصد صور تجسسية لكيا K900 / K9 201 مرارا وتكرارا، وهذا يعني أننا نعرف إلى حد كبير ما يمكن توقعه على الأقل من التصميم. وستتميز السيدان المحدثة بشبكة تهوية أكبر، صادم أمامي جديد، مصابيح ليد نهارية ، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية ذات الشكل والرسومات الجديدة.

وسيحصل طراز K900 / K9 2019 على نظام المعلومات والترفيه الجديد Lexicon للحصول على شعور أكثر بالعصرية، في حين أن بقية المقصورة تلقت مواد أكثر رقياً مثل الخشب أو المعدن. وستأتي السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 10 سرعات. أما المحركان الكهربائيان المتوفران الآن، فهما محرك V6 سعة 3.8 ليتر مع 311 حصانا و V8 سعة 5.0 ليتر مع 420 حصان، بجانب المحرك V6 سعة 3.3 ليتر بقوة 356 حصان المستعار من ستينجر. كما يجب أن يتم توفير الدفع الرباعي كخيار في السيارة.