الحوثيون يسعون لسلام مزيف لتحقيق مكاسب
علق إبراهيم الشهابي الباحث في العلاقات الدولية، على قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بإرسال مبادرة للسلام، إلى الأمم المتحدة، قائلًا إن تلك الخطوة، ذات دلالة واضحة على تأزم موقف حركة الحوثيين، من الوضع في اليمن.
وأضاف أن هناك محاولة من الحوثيين لتدويل الأزمة اليمنية، حيث تتسق مع الرؤية الأميركية التي ظهرت وقت إدارة أوباما، .
وأكد على أن تلك المبادرة تشير إلى افتقاد جماعة الحوثي للدعم اللوجيتسي لها من خارج اليمن، وهو في الغالب دعم إيراني، وافتقاد الحوثيين لدعم قبائل الطوق المحيطة بالعاصمة صنعاء، خاصة بعد قتل الحوثيين لعلى عبدالله صالح، والخلاصة من المبادرة أن الوقت ليس في صالح الحوثيين.
وعلى جانب أخر يرى بعض الخبراء السياسيون أن تلك المبادرة ليس إلا تكتيك وإعادة تموضع لا أكثر للمزيد من المكاسب، مشيرًا إلى أن المتغيرات على الساحة السياسية اليمنية تسير باتجاه المزيد من التمزق والتنافس.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14748 ] نشر منذ 1 ساعة
دكوهم حتى اخر حوثي
alfahd42[ عدد التعليقات: 14748 ] نشر منذ 1 ساعة
واللي يبي العيش ارسلوه في سفينه الى ايران يستخدمهم في عملياته لانهم بالنسبة لايران لايراهم الا عبيد لايران
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقلع ذي الوجوه في هذي الساعه الفضيله
alfahd42[ عدد التعليقات: 14748 ] نشر منذ 1 ساعة
آمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 14748 ] نشر منذ 1 ساعة
محد شاف بنتي اسووومه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14748 ] نشر منذ 1 ساعة
لها شهور معد شفناها مع بنت الكابتن لها فتره بعد