بالصور.. فستان مي عز الدين يثير ضجة بمواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

اثارت المصرية ​مي عز الدين​ ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة من أحدث جلسة تصوير.

وبدت عز الدين في الصورة مرتديةً فستاناً طويلاً باللون الأبيض ومنقّشاً بالنجوم، وقد لاحظ الكثيرون أنه ذات الفستان الذي إرتدته الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في جلسة تصوير خاصة.

وفي مقارنة أجراها المتابعون بين الإطلالتين، لاحظ الكثيرون غياب فتحة الفستان التي كانت بارزة في إطلالة هيفا، والتي غابت تماماً في إطلالة عز الدين.

وعند التدقيق أكثر فوجئ المتابعون بإستخدام عز الدين شريطا لاصقا لإغلاق هذه الفتحة.

وإنقسمت الآراء بين من دعم عز الدين في خطوتها هذه بإعتبار أنها لا تتماشى مع تقاليدها بالكشف عن جسمها، وبين من إستهزأ من طريقتها التي إستخدمتها.