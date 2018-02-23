حملة نظافة لغسل وتنظيف سوق الخضار والفواكه في صامطة بجازان

تركي السالم(صدى):

شنت ببلدية صامطة بجازان، حملة نظافة لغسل وتنظيف سوق الخضار والفواكه والأسماك؛ تحت إدارة فرق النظافة بإدارة خدمات البلدية.

وجاءت حملة النظافة؛ بسبب حركة البيع والشراء والازدحام في هذا المكان بشكل أسبوعي، كما ألقت القبض على الباعة الجائلين في الساحات.

وتخلصت فرق النظافة من النفايات بالسوق وغسيل الأرضيات بالأدوات المطهرة؛ حفاظًا على الصحة العامة.

وفي هذا السيقا قال مساعد رئيس بلدية محافظة صامطة للخدمات، الأستاذ يحيى بن جابر مشهور، إن البلدية تقوم بغسيل سوق الخضار والفواكه والأسماك مرة أسبوعيًّا، كما تقوم البلدية بنظافته بصفة يومية؛ لما يشهده السوق من إقبال كبير لمرتاديه.