20 وظيفة صحية وإدارية شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، 20 وظيفة صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين على موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 20 فبراير على أن يستمر التقديم حتى 23 أبريل 2018م.

وأوضح المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الزمالة والبورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم فأدني، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممرض الممارسة المتقدمة.

– مساعد رئيس تمريض.

– استشاري تخدير مشارك.

– أخصائي مختبر- علم الأنسجة.

– اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي.

– صيدلاني أول.

– صيدلاني ثان عدد (وظيفتين).

– صيدلاني ثالث.

– أخصائي العلاج بالأشعة.

– كبير التقنيين الطبيين.

– أخصائي علاج طبيعي أول.

– كبير مشغلي المحطات.

– كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي.

– اختصاصي أول إدارة العقود.

– ممرض أول عدد (وظيفتين).

– كاتب جناح (عدد 3 وظائف).

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول هنــــــــا .