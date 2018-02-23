3 وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين بشركة بندة للتجزئة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بندة للتجزئة باب التوظيف على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، بدءً من 21 فبراير ويستمر حتى 21 أبريل 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى مدير متجر (وظيفتين)، ومدير التدريب الإقليمي، لافته إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة يتم الدخول على الرابط التالي من هنا .