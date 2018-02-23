وفاة طفلة بالطائف بعد توقف قلبها 16 مرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

توفيت الطفلة ” أطياف ” ذات الـ 11 شهر، فجر اليوم الجمعة، داخل العناية المركزية بمستشفى الأطفال في الطائف، وذلك بعد توقف نبضات قلبها 16 مرة خلال 19 يومًا.

حيث أرجعت والدتها، مريم النفيعي، وفاة ابنتها إلى تقصير الطاقم الطبي، وذلك بعد إجرائها عملية جراحية لتصحيح شرجي، في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، في بداية الشهر الماضي، معلنة عن نيتها في مقاضاة كا من تسبب في وفاتها.

وأشارت ” النفيعي ” ، أن ” أطياف ” قد خرجت من غرفة الإفاقة بعد العملية بدون أوكسجين أو أنبوب لسحب البلغم، الأمر الذي سبب لها ضيقاً في التنفس وارتفاعاً في درجات الحرارة، ودخلت في غيبوبة، وتوقف قلبها عدة مرات، وتم نقلها بعد ذلك لمستشفى الأطفال بالطائف، حيث انتظرت هناك أكثر من ثلاث ساعات بحجة ” عدم وجود سرير شاغر ” – على حد قولها.

جدير بالذكر،أن ” صحة الطائف” ، كانت قد أعلنت أن لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في قضية توقف قلب ” أطياف ” ودخولها في غيبوبة بعد عملية تصحيح شرجي، خلصت إلى سلامة الإجراءات الطبية خلال العملية وبعدها، إذ كانت علاماتها الحيوية سليمة وتسير بشكل طبيعي.