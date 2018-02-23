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بالفيديو .. العويران يعزف على العود بعد تكفل آل الشيخ بحفل اعتزاله

بالفيديو .. العويران يعزف على العود بعد تكفل آل الشيخ بحفل اعتزاله
نواف السالم(صدى):

بادر قائد الأخضر والشباب سابقًا اللاعب سعيد العويران ، بالرد على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، بتكفله بإقامة حفل اعتزال له ، من خلال العزف على العود .

وظهر ” العويران ” خلال مقطع فيديو ، وهو يعزف على العود ، ويغني متاثرًا بـ ” آل الشيخ ” ، وهو يمدحه بكلمات معبرة ، لافتًا إلى أن هذا الشكر والمدح لا يمثل ردًا على تكفله بحفل اعتزاله .

وكان اللاعب سعيد العويران ، قد سجل هدف الفوز للمنتخب الوطني في كأس العالم لسنة 1994 ، بأمريكا .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 52 دقيقة

ههههههه صنف قوى

[ عدد التعليقات: 14748 ] نشر منذ 15 دقيقة

لذع

[ عدد التعليقات: 5780 ] نشر منذ 10 دقائق

بعد الاعتزال له تصرفات غريبة

[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 9 دقائق

للاسف ان الوضع اصبح غير مقبول وفيه نوع من التهريج كيف يعني حفل اعتزال عشان عزف واغنيه تافهه — اجل اي لاعب يبي حفل اعتزال بس يرسل مقطع يغني فيه والا يطبل

[ عدد التعليقات: 14748 ] نشر منذ 2 دقيقتين

لا هو عزف من الفرحه يومقال له بنسوي لك اعتزال

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