بالفيديو .. العويران يعزف على العود بعد تكفل آل الشيخ بحفل اعتزاله

نواف السالم(صدى):

بادر قائد الأخضر والشباب سابقًا اللاعب سعيد العويران ، بالرد على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، بتكفله بإقامة حفل اعتزال له ، من خلال العزف على العود .

وظهر ” العويران ” خلال مقطع فيديو ، وهو يعزف على العود ، ويغني متاثرًا بـ ” آل الشيخ ” ، وهو يمدحه بكلمات معبرة ، لافتًا إلى أن هذا الشكر والمدح لا يمثل ردًا على تكفله بحفل اعتزاله .

وكان اللاعب سعيد العويران ، قد سجل هدف الفوز للمنتخب الوطني في كأس العالم لسنة 1994 ، بأمريكا .