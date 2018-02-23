بالصور.. الأهلي يغادر إلى الرياض استعدادا لمواجهة الفيحاء

نواف السالم(صدى):

غادرت بعثة النادي الأهلي اليوم الجمعة، إلى الرياض وذلك استعدادًا لمواجهة الفيحاء ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم أنهى استعداداته لمباراة الفيحاء بإشراف مساعد المدرب الإسباني فيسنتي جوميز على أرضية ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، فيما واصل اللاعب عمر السومه برنامجه التأهيلي.

كما شهدت التدريبات متابعة نائب رئيس النادي الأستاذ طارق كيال، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق الأستاذ وضاح بخش.