بالصور.. حملة شاملة لمكافحة ” التسول ” في حائل

علي العنزي(صدى):

أكد فريح بن محمد العياد، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة حائل، أن إدارته وبالتعاون مع الجهات المختصة، سوف تتابع ظاهرة التسول، ولن تتهاون مع المتسولين، وذلك في سبيل القضاء على هذه الظاهرة التى لاتليق بالمجتمع.

جاء ذلك في إطار حملة شاملة، قامت بها لجنة مكافحة التسول مع الجهات، بعدد من الحارات، حيث تم القبض علی عدد من المتسولين.

وأشار ” العياد ” ، إلى مواصلة الحملات مع تعاون الجهات المشتركة، مشددًا على أن الجهود لا يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل فعال، إلا عبر المشاركة المجتمعية في مواجهة ومكافحة آفة التسول.