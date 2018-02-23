نشاطات تخلصك من شعور الإنعزال والوحدة

لندن(صدى):

يعدُّ الشعور بالعزلة أو الوحدة من المشاعر التي تؤرق البعض، خصوصاً من كبار السن، الذين تضطرهم الظروف المجتمعية من حولهم إلى العيش بمفردهم أو بعيدا عن ذويهم.

ولمواجهة ذلك الشعور الذي يسبب لهؤلاء الأشخاص حالة من الضيق، قد ينتج عنها مضاعفات خطيرة، أوصى باحثون بريطانيون باتباع استراتيجية “الوصفات الاجتماعية” التي تنطوي على العديد من النشاطات التي تساعد في إخراجهم من دائرة الانعزال المغلقة ومنحهم القدرة على الاندماج بشكل أكبر في المحيط الخاص بهم.

وأوضح الباحثون، بحسب صحيفة ” ديلي ميل ” ، أن من بين الأنشطة التي يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص القيام بها هي تناول مشروب قهوة في الصباح، الاشتراك في فصول غناء، تعلم الرقص، المشي في مجموعات والمشاركة في أعمال تطوعية.

وأشار الباحثون إلى أن مثل هذه الأنشطة من الممكن أن تساعد في التغلب على الوحدة، مشكلات الصحة الذهنية، البدانة وكذلك الوقاية من أمراض القلب المختلفة.

وأكدوا أيضاً أن تلك الأنشطة تعزز ثقة المرضى بأنفسهم وتمكنهم من تحسين سبل الاعتناء بأنفسهم وبصحتهم، ونصحوا بضرورة تعميم ذلك النهج لمعالجة المشكلة تماماً.