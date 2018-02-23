5 زيوت طبيعية تحتوى على فيتامينات لتفتيح الجسم

أماني الغامدي(صدى):

تسبب الأماكن الداكنة في الجسم المشاكل والإحراج لمعظم الفتيات، مما يسبب فقد الثقة في النفس ، فهو من أبرز المشاكل التي تعانى منها السيدات وتعرضهن للإحراج والتوتر وخصوصا المقبلات على الزواج ، لذلك نصح خبراء التجميل ب5 زيوت طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم .

زيت اللافندر

يحتوى زيت اللافندر على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من حروق الجلد والندبات.

زيت الصندل

وهو من أقدم أنواع الزيوت ويتميز برائحته الطيبة، فضلا عن ذلك يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد على تفتيح البشرة وتخفيف الالتهابات وتهيج الجلد.

زيت البابونج

يحتوى على خصائص تعمل على علاج الالتهابات وتفتيح الأماكن الداكنة ، فمن الممكن تطبيقه على المنطقة الداكنة لمدة يوم كامل ثم غسله بالمياه الدافئة.

زيت الزيتون

من أفضل الزيوت الطبيعة حيث إنه يساعد في علاج جميع مشاكل البشرة والشعر ويعتبر من أشهر الزيوت التي تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة، فمن الممكن خلطه بالليمون أو بالعسل الأبيض وتطبيقه على البشرة.

زيت جوز الهند

نظرا للعناصر الغذائية التي يحتوى عليها فإن له دور في علاج وتفتيح الأماكن الداكنة.