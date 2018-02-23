أسباب التجويف الرئوي وكيفية علاجه

متابعات(صدى):

تتعدد أشكال وأنواع أمراض الصدر والأجزاء الداخلية لها، يمكن أن يحدث تورم أو التهاب يصيب الرئة أو أن يوجد خُراج يسبب العديد من المشكلات.

حيث أن خُراج الرئة هو عبارة عن تكون تجويف بالرئة يحتوي على صديد، وقد يكون استنشاق بعض الإفرازات المحملة بالجراثيم من الجهاز التنفسي العلوي والفم أهم سبب لحدوثه.

و الخراج يحدث عندما لا يستطيع الجهاز التنفسي التخلص من تلك الإفرازات فتدخل الجراثيم والميكروبات إلى الرئة مسببة التهابات رئوية، ثم يحدث نوع من التقيح، ويمتلئ مكان الالتهاب بالصديد، مما يُحدث خراجا بالرئة.

قد يحدث خراج الرئة أيضاً نتيجة انسداد الشعب الهوائية عند وجود ورم أو جسم غريب بها، مما يؤدي إلى تراكم الإفرازات المحملة بالجراثيم.

وعن العلاج ، فيتم في البداية تلقى العلاج الطبي المقرر من الطبيب المختص والذي يكون عن طريق أنواع معينة من المضادات الحيوية، وفى حالة استمرار الخراج لأكثر من ٦ أسابيع، يتم استئصال الجزء المصاب من الرئة جراحياً.