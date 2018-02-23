تشييع جنازة ” عروس ” ليبية قتلت على يد مسلحين

بنغازي(صدى):

قامت جموع المصلين في بنغازي، بتشييع جثمان الفتاة الليبية فاطمة التاجوري، التي قُتلت برصاص مسلحين هذا الأسبوع، وهي في طريقها برفقة أفراد عائلتها، لاستكمال شراء لوازم فرحها، والذي كان من المقرر أن تحتفل به الشهر المقبل.

حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع قصة العروس الليبية، حيث بدأوا في تداول قصتها المؤلمة وتدويناتها على صفحتها الشخصية، وصور فساتين الزفاف التي ملأت صفحتها.

وكانت آخر تدوينة كتبتها الفتاة العروس قبل وفاتها: ” ربِّ تمم لي فرحتي واجعل حياتي القادمة أجمل مع من اخترته لي قدرا واختاره قلبي حباً ” .

يشار إلى أن المسلحون، كانوا قد قاموا بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقلّ ” فاطمة ” وعائلتها، لتستقرّ واحدة في قلبها وتفارق الحياة.