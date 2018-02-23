بالفيديو.. جهود الجهات الأمنية في ضبط متورطين بقضايا متنوعة

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مقاطع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يوضح سرعة الجهات الأمنية وتمكنها من حل ألغاز عدد من القضايا الأمنية في أسرع وقت، وذلك تحت هاشتاج بعنوان في قبضة رجال الأمن.

وتضمن الفيديو، لقطات لقائد مركبة، يقود سيارة بتهور، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث أوضح الفيديو، أنه قد قامت القوات الأمنية بضبطه في الحين.

كما رصد الفيديو، قيام بعض الأشخاص بالتهجم على مواطن أمام منزله، وسرقة سيارته، فيما تم ضبطهم من قِبل الجهات الأمنية أيضًا، في غضون ثلاث ساعات من وقوع الحادثة.

وشمل المقطع أيضًا، مشاهد يظهر فيها قائد مركبة يقود سيارة متهورًا، ويدهس شخصًا في وضح النهار، ويلوذ بالفرار، بينما تم القبض عليه من قِبل قوات الأمن في غضون ساعتين.