مستشفى دلة توفر وظائف 8 صحية وإدارة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة مستشفى دلة، ثماني وظائف صحية وإدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في تخصصات عدة؛ للعمل بفروع المستشفى بالرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف هي: وكيل مركز الاتصال: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مسؤول الفواتير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الإدارة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، موظف أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة، فني صيدلة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة، موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة، ممرض: الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض، منسق الشركة والموافقة: شهادة الدبلوم في تخصص التأمين، مسؤول المطالبات: الدرجة الجامعية في تخصصات: (المحاسبة، إدارة التجارة)، أو المجالات ذات الصلة.

وقالت الشركة إن التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط هنا ، بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2018م.