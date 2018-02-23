مستشفى دلة توفر وظائف 8 صحية وإدارة
وفرت شركة مستشفى دلة، ثماني وظائف صحية وإدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في تخصصات عدة؛ للعمل بفروع المستشفى بالرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظائف هي: وكيل مركز الاتصال: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مسؤول الفواتير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الإدارة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، موظف أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة، فني صيدلة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة، موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة، ممرض: الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض، منسق الشركة والموافقة: شهادة الدبلوم في تخصص التأمين، مسؤول المطالبات: الدرجة الجامعية في تخصصات: (المحاسبة، إدارة التجارة)، أو المجالات ذات الصلة.
وقالت الشركة إن التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط هنا ، بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2018م.
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