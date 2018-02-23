الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية

بروكسل(صدى):

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

كما طالب بالسماح الفوري لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الغوطة الشرقية، ووقف الحصار.

يُذكر أن الغوطة الشرقية تعاني من الحصار من قبل قوات الأسد منذ الاثنين الماضي، في أكبر كارثة إنسانية، حيث تستمر قوات النظام في قصف المدينة بشكل بشكل متواصل دون توقف منذ الاثنين الماضي.