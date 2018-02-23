الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة السورية دمشق.
كما طالب بالسماح الفوري لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الغوطة الشرقية، ووقف الحصار.
يُذكر أن الغوطة الشرقية تعاني من الحصار من قبل قوات الأسد منذ الاثنين الماضي، في أكبر كارثة إنسانية، حيث تستمر قوات النظام في قصف المدينة بشكل بشكل متواصل دون توقف منذ الاثنين الماضي.
ابو جهاد[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم في هذا اليوم الفضيل ان تدمر وتشتت وتهلك الجيش السوري والروسي ومن عاونهم انهم قتلو ودمرو وهجرو وسفكو دماء عبادك المسلمين الصالحين المؤمنيين اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم انهم لايعجزونك ياجبار يا منتقم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم نستجير بك من ضعفنا وقلة حيلتنا من الظالمين المجرمين بشار الاسد وجيشه وبوتين السفاح المجرم الذي قتل وسفك دماء السوريين الشرفاء ان ترسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم حجارة من سجيل وان ترسل عليهم صاعقة من السماء تبيدهم وتهلكهم وان تقلب عليهم ارض عاليها سافلها وتهلكهم كما هلكت وعذبت قوم عاد وثمود ولوط يا ارحم الراحمين
المر[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يلطف بهم ويرحم ضعفهم ويهلك عدوهم حسبنا الله وتعم الوكيل
alfahd42[ عدد التعليقات: 14751 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اااااااااااااااامين اهلك بشار ومن عاونه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14751 ] نشر منذ 1 ساعة
واللطف بالمسلمين يارب