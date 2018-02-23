شرطي يعتقل امرأة تحتج على الحجاب الإلزامي بطهران

طهران(صدى):

انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل مصور لشرطى إيراني يقوم بدفع امرأة محتجة على الحجاب الإلزامي في البلاد.

وأظهر التسجيل أن المرأة المحتدة خرجت وحدها في شارع ” انقلاب ” وهو الشارع الذي اعتقلت فيه أول امرأة تحتج على الحجاب الإلزامي، ووقفت دون غطاء رأس.

ووقفت المرأة على منصة مؤقتة أقامتها في شارع مكتظ بالعاصمة طهران، ملوحة بيديها في الهواء وشعرها الأشقر مكشوفاً، ثم بدأ حشد بالتصفيق لها.

وأظهر الفيديو، عنصر شرطة يقترب من المرأة ودفعها من المنصة فيما سمع صوت رجل يسأل ” أين حقوق الإنسان؟ ” .