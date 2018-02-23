أسباب بكتيريا الدم وكيفية علاجها

متابعات(صدى):

يُعتبر الدم هو حجر الأساس لجسم الإنسان، ولابد من وجود الدم في جسم الإنسان وذلك لاستمرارية الحياة، ولكن ماذا عن تسمم الدم أو بكتيريا الدم ، فهي من أخطر المشاكل الصحية التي تهدد الحياة بالخطر.

فبكتيريا الدم هي نوع من أنواع البكتيريا التي تهاجم الدم وتسبب تسمم والتهابات شديدة في الجسم، ويُعتبر من أهم أسبابها :

1: التهابات المسالك البولية .

2:التهاب الرئة مثل الالتهاب الرئوي.

3:التهابات شديدة في الكلى.

4:التهاب في جدار المعدة.

أعراض بكتيريا الدم هي :

1:غثيان وقئ مستمر.

2:ظهور طفح جلدي على أماكن متفرقة من الجلد.

3:ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

4:سرعة في دقات القلب.

5:التنفس بسرعة.

6:انخفاض حجم البول.

مع العلم أن العلاج يتم وصفه حسب عمر المريض وحالته الصحية وذلك عن طريق المضادات الحيوية وأدوية أخرى لمنع تجلطات الدم ، مع تركيب جهاز تنفسي للمريض في بعض الحالات.