أسباب بكتيريا الدم وكيفية علاجها
يُعتبر الدم هو حجر الأساس لجسم الإنسان، ولابد من وجود الدم في جسم الإنسان وذلك لاستمرارية الحياة، ولكن ماذا عن تسمم الدم أو بكتيريا الدم ، فهي من أخطر المشاكل الصحية التي تهدد الحياة بالخطر.
فبكتيريا الدم هي نوع من أنواع البكتيريا التي تهاجم الدم وتسبب تسمم والتهابات شديدة في الجسم، ويُعتبر من أهم أسبابها :
1: التهابات المسالك البولية .
2:التهاب الرئة مثل الالتهاب الرئوي.
3:التهابات شديدة في الكلى.
4:التهاب في جدار المعدة.
أعراض بكتيريا الدم هي :
1:غثيان وقئ مستمر.
2:ظهور طفح جلدي على أماكن متفرقة من الجلد.
3:ارتفاع شديد في درجة الحرارة.
4:سرعة في دقات القلب.
5:التنفس بسرعة.
6:انخفاض حجم البول.
مع العلم أن العلاج يتم وصفه حسب عمر المريض وحالته الصحية وذلك عن طريق المضادات الحيوية وأدوية أخرى لمنع تجلطات الدم ، مع تركيب جهاز تنفسي للمريض في بعض الحالات.
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