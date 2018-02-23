بالفيديو.. جورج كلوني يكشف تفاصيل أول لقاء بزوجته أمل علم

أماني الغامدي(صدى):

كشف النجم العالمي ​جورج كلوني​ ، عن تفاصيل لقائه الاول ب​أمل علم الدين​ خلال مقابلة تلفزيونية على احدى الشاشات الاجنبية.

وقال كلوني ، كنت أجلس على أريكتي في منزلي في ايطاليا ثم اتصل بي صديقي وقال لي انه سيأتي الى منزلي وسيحضر معه صديقته ووافقت طبعاً على ذلك.

ثم اتصل بي مدير اعمالي وقال لي ، لقد التقيت بالسيدة التي ستزورك اليوم والتي ستتزوج بها.

أما الصدفة الجميلة فهي ان والديّ قاما بزيارتي في نفس اليوم فتعرفت أمل عليّ في اليوم نفسه الذي تعرفت فيه على والديّ، واصبحنا نتواصل عبر المراسلة الالكترونية قبل ان نخرج في موعد .