” تصفية ” تسترد 6 مليار ريال من المساهمات العقارية المتعثرة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، اليوم الجمعة، عن إجمالي المبالغ التي استردتها اللجنة من المساهمات المتعثرة منذ نشأتها حتى نهاية 2017م.

وأوضحت اللجنة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم استرداد ما يقرب من 6 مليار و800 مليون ريال، لافته إلى أنه تم تسليم معظمها إلى أصحابها المساهمين.

وكانت اللجنة قامت بدراسة 578 مساهمة عقارية متعثرة، حيث تم إغلاق 260 مساهمة بشكل نهائي، وتضمنت 133 مساهمة خارج الاختصاص، بالإضافة إلى 185 مساهمة تحت الإجراء.

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