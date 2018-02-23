” العمل ” تنفذ 6927 جولة تفتيشية وتضبط 511 مخالفة خلال 30 يوما

عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بتنفيذ 6927 جولة تفتيشية على المحال التجارية في قطاع الاتصالات بمختلف مناطق المملكة خلال 30 يومًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات أسفرت عن ضبط 434 منشأة غير ملتزمة بنسبة 6% من إجمالي عدد المنشآت، بينما شكلت عدد المنشآت الملتزمة نسبة 94% بعدد 6493 منشأة.

وأضاف أنه تم ضبط 511 مخالفة لقرار التوطين والاتصالات، حيث بلغت مخالفات التوطين 439 مخالفة بنسبة 86%، بينما بلغت المخالفات الأخرى 72 مخالفة بنسبة 14% من إجمالي المخالفات المضبوطة.

كما دعا ” أبا الخيل ” عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم 19911 أو عبر تطبيق ” معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، لتقديم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بمخالفات سوق العمل.