بالصورة.. مريم حسين ترد على اتهامها بالإساءة للمرأة السعودية

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة المغربية ​مريم حسين​ ، عن صمتها للرد على الانتقادات والإتهامات بالإساءة للمرأة السعودية بعد دورها الذي قدمته في مسلسل ” ​صيف بارد​ ” .

وردّت حسين على هذه الإتهامات حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة بتويتر ، ” كثر الكلام عن مسلسل صيف بارد ، من تأليف الكاتبة السعودية سارة العليوي والمقتبس من رواية سعوديات، حيث أن هناك كثير من ضعاف النفوس حاولوا تشويه فكرة العمل و خلق تصور و فكرة بأني اسيء لبنات السعودية العزيزات على قلبي ” .

وأضافت، ” ولكن الحقيقة بان دور مريم حسين هو لمقيمة عربية عاشت بالسعودية فقط ولكن هناك من يسعى جاهدا لتشويه العمل و تشوية صورة الفتاة السعودية باقتصاص مقاطع صغيرة من المسلسل و تأليف كلام لا يمت لقصة المسلسل بأي صلة والحقيقة ان رواية سعوديات رواية منشورة ومصرح لها من وزارة الإعلام ” .

وتابعت، ” هو مسلسل لا يقصد به الإساءة إلى اي دولة او جنسية طاقم العمل والممثلات من الخليج والعالم العربي،فلا تنجرفوا خلف المغرضين الذين يحاولون الإساءة لحبيباتي بنات السعودية بخلق القصص والأكاذيب وتشويه سمعه السعوديات والمبتعثات وفتحوا باب للشامتين من أعداء الوطن بانجرافهم خلف الإشاعات ” .