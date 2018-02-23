الجيش السوري يطالب المدنيين في الغوطة بالرحيل

دمشق(صدى):

طالب الجيش السوري، المدنيين في الغوطة الشرقية بالرحيل عن البلدة، خلال منشورات أسقطتها مروحيات عسكرية تابعة له.

ودعت المنشورات، السكان إلى الرحيل عبر مسارات محددة، مع التعهد بتسكينهم في مخيمات مؤقتة.

وطالبت المنشورات، الملسحين بإلقاء أسلحتهم والتقدم عبر هذا المعبر وفق إجراءات أمنية لتسليم أنفسهم.

يذكر أنه قد قُتل أكثر من 400 شخص في القصف المتواصل للغوطة الشرقية، فيما تم قتل 40 شخصا أمس الخميس، في مناطق دوما وحمورية وكفر بطنا جراء قصف القوات الحكومية.

