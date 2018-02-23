أروع رسالة شكر من ولي أمر طالبة ” سودانية ” للمملكة

نايف السالم(صدى):

كتب ولي أمر طالبة سودانية الجنسية، في المتوسطة الثانية بشقراء، رسالة تضمنت أجمل عبارات الشكر والاخلاص، و أروع صور الوفاء والتقدير للمملكة، وذلك حين طلب سحب ملف ابنته، بسبب خروجها بشكل نهائي إلى السودان.

حيث سطر الرجل، أجمل عبارات الشكر والتقدير للمملكة، وكذلك للمعلمات نظير حُسن تعاملهم مع ابنته، حيث قدم الرسالة التي كتبت بخط اليد، إلى مديرة المدرسة المتوسطة الثانية، وقال فيها:

” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نفيدكم علماً أنه تم سفر الأولاد إلى السودان بتأشيرت خروج نهائي بدون عودة إلى هذا الوطن الجميل المملكة العربية السعودية بجمال اهلها ومعلماتهم الفاضلات وطيبة ناسها ومن تعاملهم وكرمهم..

عليه ياسيدتي أود ملف الطالبة وئام الصادق احمد حتى يستثنى لها اللحاق بالمدارس السودان ، ولكم جزيل الشكر..

مختتمًا رسالته بعبارة: ” ربنا يحفظكم ويحفظ وطننا الكبير السعودية ” .