أظافرك مرآة لحالتك الصحية و تعد مؤشرا لإصابتك بالأمراض

أماني الغامدي(صدى):

تهتم الكثير من الفتيات بشكل أظافرهم وذلك للحفاظ على مظهر أيديهم، لكن يجهل كثير من الناس أن شكل الأظافر يعكس حالته الصحية ويكشف إصابته بالأمراض، لذا نصح الأطباء ببعض الأشياء التي من خلالها تتعرف على صحة أظافرك ومن ثم صحتك وهي:

1- سماكة الجلد تحت الأظافر وانحناؤه مؤشر على إصابتك بأمراض القلب والرئة والكبد والجهاز الهضمي والتهاب الأمعاء أو الإيدز، وتسمى هذه الحالة ” Nail clubbing” أو تعجز الأظافر.

2- أظافر المعلقة، وتكون الأظافر ناعمة ومقعرة تشبه الملعقة يمكن وضع قطرة مياه داخلها، وهذه الأظافر علامة على الإصابة بمرض فقر الدم بعوز الحديد أو أمراض القلب.

3-وجود خطوط أفقية في الأظافر، دليلاً على الإصابة بمرض السكري أو الحمى القرمزية والحصبة والنكاف وعلامة لنقص الزنك في الجسم.

4- وجود علامات بيضاء في الأظافر، قد تكون مؤشراً على مشاكل في التهاب الكلى أو الكبد.

5-الأظافر الصفراء دليل على الإصابة بالصدفية أو وجود فطريات بالأظافر.